Golden Power: la Ue apre la procedura d'infrazione verso l'Italia

AGI - La Commissione europea ha aperto una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per l'"incompatibilità dei poteri discrezionali nelle fusioni bancarie con il diritto dell'Unione europea in Italia", ovvero sull'utilizzo del cosiddetto 'golden power'. Lo si legge nel database delle procedure dell'esecutivo europeo, con la data della decisione riportante la data di oggi.
La Commissione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla cosiddetta normativa sui 'poteri specialì o 'golden powers' (decreto-legge 21/2012, come modificato ed esteso nel 2021 e 2022), che conferisce al governo italiano ampie prerogative per riesaminare, bloccare o imporre condizioni su operazioni societarie nel settore bancario, si afferma.
"Pur essendo concepita per tutelare la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico, tale normativa, così come applicata dalle autorità italiane, rischia di consentire interventi ingiustificati per motivi economici, compromettendo i principi della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali nel mercato unico. Inoltre, la normativa italiana si sovrappone alle competenze esclusive della Banca centrale europea nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico", è la motivazione della Commissione europea. La Commissione invia pertanto una lettera di costituzione in mora all'Italia, che ora dispone di due mesi per rispondere e porre rimedio alle carenze evidenziate. In mancanza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.
Giorgetti, faremo una proposta normativa
"La commissione solleva obiezioni sulla norma cosiddetta Golden Power, riformata nel 2022 con il governo Draghi. Sulla base delle valutazioni della sentenza risponderemo ai rilievi che ci vengono mossi nelle sedi competenti. Con spirito costruttivo e collaborativo faremo una proposta normativa che farà chiarezza e supererà le obiezioni. Siamo convinti che permetterà di avere un quadro di competenze condiviso". Lo dichiara il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti rispetto all'apertura della procedura d'infrazione sulla normativa Golden Power.