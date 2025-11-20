Il Parmigiano Reggiano vuol comparire in film e programmi tv

AGI - Il Consorzio del Parmigiano Reggiano ha firmato un accordo con United Talent Agency per ottenere il posizionamento del re dei formaggi in film, programmi TV e progetti di streaming in tutto il mondo.
Secondo l'Hollywood Reporter, l'agenzia che rappresenta artisti, atleti, autori e marchi leader nel settore dell'intrattenimento "sfrutterà la sua esperienza e la sua connettività globale nei settori dell'intrattenimento e della cultura per presentare il Parmigiano Reggiano a un'ampia gamma di partner, promuovendone il messaggio di eccellenza gastronomica e di alta qualità degli ingredienti, della produzione e della distribuzione".
Il product placement: un business di successo
Il product placement è diventato un business di successo, soprattutto quando si adatta perfettamente al progetto cinematografico o televisivo in questione. Essendo probabilmente il formaggio più famoso del pianeta, onnipresente nei supermercati, nei ristoranti e nelle cucine di tutto il mondo, il Parmigiano Reggiano è in una posizione unica per trovare collocazione in un'ampia gamma di potenziali progetti.
Parmigiano Reggiano: un marchio globale iconico
"Il Parmigiano Reggiano non è solo un simbolo di eccellenza radicato nella tradizione, ma sempre più un marchio globale a tutti gli effetti iconico: infatti, secondo i dati dei primi otto mesi del 2025, le esportazioni hanno raggiunto il 53,2%, con una crescita a volume del +2,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente", ha aggiunto Carmine Forbuso, responsabile marketing del Consorzio del Parmigiano Reggiano, citato dal sito dell'Hollywood Reporter. "Questa partnership con UTA, agenzia leader nel marketing culturale, ci permette di entrare in contatto con nuovi pubblici in modo autentico e pertinente. Con soli tre ingredienti naturali e secoli di know-how artigianale, il Parmigiano Reggiano è sinonimo di semplicità, qualità e profondità e siamo entusiasti di esplorare nuovi formati e piattaforme per raccontare questa storia a livello globale".