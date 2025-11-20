Ora Lufthansa vuole Tap Air Portugal. Formalizzato l'interesse

AGI - Il più grande gruppo aereo europeo, Lufthansa, ha formalizzato la sua partecipazione in Tap Air Portugal come offerente nel processo di privatizzazione portato avanti dal governo portoghese, unendosi ad Air France-KLM nella gara. Una lettera corrispondente "è stata presentata nei tempi previsti a Parpublica, la holding statale portoghese", ha dichiarato Lufthansa in un comunicato stampa.
Con questa decisione, Lufthansa si unisce ad Air France-KLM nella corsa per l'acquisizione della compagnia aerea nazionale portoghese.
“In qualità di membro di lunga data della (alleanza aerea internazionale) Star Alliance e con investimenti in crescita in Portogallo, il gruppo Lufthansa è il miglior partner per TAP e il Portogallo”, ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione di Lutthansa, Carsten Spohr.
Lufthansa, che comprende le compagnie Swiss, Eurowings, Brussels Airlines e Austrian Airlines, ha recentemente assunto il controllo dell'italiana ITA Airways, nata dalle ceneri di Alitalia.
Il governo portoghese intende concludere nel 2026 la privatizzazione fino al 49,9% del capitale di TAP, che è stata rinazionalizzata con urgenza nel 2020 per far fronte alle conseguenze dell'epidemia di Covid-19.