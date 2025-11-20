Il governo valuta un mini decreto con nuovi fondi per i lavoratori dell'ex Ilva 

AGI - Il governo, secondo quanto apprende l'AGI, valuta la possibilità di un mini decreto sull'Ex Ilva nel Consiglio dei ministri di oggi anche alla luce dello stop delle trattative con i sindacati. L'ipotesi è mettere sul tavolo ulteriori risorse per i lavoratori.
Tensione a Genova
Intanto la situazione rimane tesa a Genova, dove "sono a rischio mille operai", secondo l'allarme lanciato dai sindacati. I metalmeccanici dell'ex Ilva del capoluogo hanno dormito questa notte in strada, preoccupati per il loro futuro occupazionale e intenzionati a non far chiudere la loro fabbrica. "L'obiettivo è fermare gli impianti", è la preoccupazione dei sindacati. "Siamo al capolinea. No a un piano morto", ha detto ieri Rocco Palombella, segretario generale Uilm, nella conferenza stampa tenuta insieme ai vertici di Fim Cisl e Fiom Cgil. Sull'ex Ilva non c'è una rottura delle trattative, ma ora serve che Giorgia Meloni prenda in mano il dossier, secondo la linea sindacale.
A Taranto verso il blocco dello stabilimento
Mobilitazione degli operai anche a Taranto. Le organizzazioni sindacali metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm all'ex Ilva di Taranto hanno proclamato 24 ore di sciopero dopo le assemblee di stamattina con i lavoratori per protestare contro la rottura nell'incontro di martedì con il Governo a Palazzo Chigi. Si va verso il blocco dello stabilimento.
Urso, "nessun aumento della cassa integrazione"
"Abbiamo illustrato con estrema chiarezza che si è dato avvio a una fase di formazione dei nostri lavoratori ai fini anche del migliore utilizzo delle nuove tecnologie green e non è previsto alcun aumento della cassa integrazione", aveva spiegato ieri mattina Adolfo Urso, ministro delle Imprese, dopo il vertice di ieri. "La cassa integrazione resta quella programmata, non c'è nessun aumento, c'è un significativo aumento della formazione", ha sottolineato Urso.
Il mini decreto allo studio
L'esecutivo oggi dovrebbe, quindi, intervenire di nuovo sul dossier Ex Ilva. L'ipotesi è un provvedimento, un mini-dl, con soli due articoli. L'intervento, anche sulla cifra dei fondi da stanziare, è ancora in via di definizione. La questione Ex Ilva ha fatto, tra l'altro, irruzione anche nella campagna elettorale in Puglia, a pochi giorni dalle elezioni. A esprimere preoccupazione è l'opposizione. "Siamo davvero preoccupati per quanto sta avvenendo per l'ex Ilva", ha detto Nicola Fratoianni di Avs.