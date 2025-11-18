Esauriti i fondi per il Bonus elettrodomestici
Esauriti i fondi per il Bonus elettrodomestici: boom di richieste sull'App IO
Esauriti i fondi per il Bonus elettrodomestici: boom di richieste sull'App IO

Dalle ore 7.00 di questa mattina sono arrivate 550 mila richieste di voucher. È ancora possibile richiedere il voucher per essere inseriti in una lista d'attesa
AGI - Grande successo per il Bonus Elettrodomestici nel primo giorno di apertura della piattaforma per la presentazione delle domande per i consumatori. Il contributo statale, erogato sotto forma di voucher, permette l’acquisto di dispositivi ad alta efficienza energetica da parte di utenti che sostituiscono apparecchi ormai obsoleti. L’iniziativa mira a favorire il risparmio energetico e a promuovere il corretto smaltimento dei vecchi apparecchi.

Dalle ore 7.00 di questa mattina sono arrivate 550 mila richieste di voucher tramite l’app IO e il sito bonuselettrodomestici.it, sufficienti a coprire il valore del plafond e attualmente in fase istruttoria per l'assegnazione definitiva. La piattaforma rimane operativa e gli utenti possono continuare a presentare nuove domande, che saranno automaticamente inserite in una lista d’attesa e gestite in ordine cronologico.

Il voucher ha una validità di 15 giorni dalla data di emissione e, trascorso questo termine, scade automaticamente, rendendo nuovamente disponibili le risorse per l'iniziativa. "Si precisa infine che le interruzioni riscontrate sull’app IO all’apertura dell’iniziativa sono state tempestivamente risolte, consentendo ai cittadini interessati di presentare la richiesta del contributo in tempi rapidi con pochi passaggi" si legge in una nota del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

