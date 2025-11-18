Caccia ai voucher, boom di richieste 
Caccia ai voucher, boom di richieste

L’app IO e il portale bonuselettrodomestici.it, i due canali per prenotare il bonus, sono tornati in piena funzione una serie di blocchi e riattivazioni
Elettrodomestici
Elettrodomestici
bonus elettrodomestici
AGI - L’app IO e il portale bonuselettrodomestici.it, i due canali per prenotare il bonus a partire dalle 7 di oggi, sono tornati in piena funzione dopo una mattinata complicata e segnata da blocchi e riattivazioni continue. I problemi sono stati causati dall’altissimo numero di richieste e degli utenti collegati.

La grande richiesta di domande potrebbe portare, secondo le stime, all'esaurimento dei fondi disponibili, pari a 48,1 milioni di euro, già nella giornata di oggi.

La misura riconosce uno sconto fino a 200 euro per l'acquisto di prodotti per la casa ad alta efficienza energetica.

Da lavatrici, forni e lavasciuga in classe A a cappe, lavastoviglie, asciugabiancheria, piani cottura, frigoriferi e congelatori in classe minima D: a prescindere dall'elettrodomestico, i voucher possono essere richiesti una sola volta accedendo tramite Spid.

