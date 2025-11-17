Renault e Nissan riaprono il dialogo per rilanciare l'alleanza
Il nuovo ceo Francois Provost rivede i rapporti con la casa automobilistica giapponese per una cooperazione più efficace
AGI - Renault e Nissan hanno riaperto il dialogo per rilanciare la loro alleanza storica dopo che entrambi i gruppi hanno cambiato la guida aziendale.
L'uscita di Luca de Meo da Renault e l'arrivo del nuovo ceo Francois Provost hanno creato l'occasione per rivedere i rapporti con Nissan e valutare una cooperazione più efficace.
Secondo il Financial Times, il nuovo contesto manageriale ha "riaperto la porta" a una possibile revisione dell'alleanza, in un momento in cui entrambe le case devono affrontare forti pressioni competitive e investimenti elevati nella transizione elettrica. In sostanza, le due aziende stanno esplorando se e come dare nuovo slancio a una partnership che negli ultimi anni aveva perso vigore.