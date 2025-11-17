Jeff Bezos lancia una nuova startup di intelligenza artificiale finanziata con 6,2 miliardi di dollari

AGI - Jeff Bezos sarà il co-amministratore delegato di una nuova startup di intelligenza artificiale chiamata Project Prometheus, che si concentra sull'IA per l'ingegneria e la produzione di computer, automobili e veicoli spaziali. Lo riporta il New York Times.
La società avrebbe già ottenuto finanziamenti per 6,2 miliardi di dollari, con Bezos che ha contribuito con una parte di questa somma. Questo investimento rende Project Prometheus una delle startup in fase iniziale meglio finanziate a livello globale.
Bezos co-dirigerà l'azienda con Vik Bajaj, un fisico e chimico che in precedenza ha lavorato a stretto contatto con il co-fondatore di Google Sergey Brin nella divisione di ricerca X di Google. Project Prometheus avrebbe già assunto quasi 100 dipendenti, reclutando ricercatori da importanti organizzazioni di IA tra cui OpenAI, DeepMind e Meta.