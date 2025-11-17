Avio e ArianeGroup siglano accordo da 200 milioni per Aviane 6

AGI - Avio e ArianeGroup hanno siglato un nuovo accordo che rinnova la cooperazione industriale per garantire l'accesso indipendente dell'Europa allo spazio. Europropulsion, una joint venture detenuta al 50% da ArianeGroup e Avio, fornirà i motori a propellente solido P160C per la fase di produzione stabilizzata del lanciatore pesante europeo Ariane 6. Il contratto garantisce la produzione dei P160C per i prossimi anni, fino al 2029, e rappresenta una tappa fondamentale per Ariane 6.
Sviluppato congiuntamente da ArianeGroup e Avio attraverso Europropulsion, il P160C è un motore a propellente solido comune utilizzato sia come booster per Ariane 6 sia come primo stadio di Vega C, rappresentando un elemento costitutivo condiviso dalle due famiglie di lanciatori europei. Questo nuovo motore offre prestazioni significativamente superiori rispetto ai booster attualmente impiegati su Ariane 6 e Vega C, ed è stato qualificato con test statico nel 2025. Il primo lancio di Ariane 6 equipaggiato con il P160C è previsto per il secondo trimestre del 2026 nella configurazione con quattro booster.
Nell'ambito dell'accordo commerciale, Avio fornirà inoltre ulteriori turbopompe per ossigeno liquido per il motore Vulcain di ArianeGroup, che equipaggia il primo stadio di Ariane 6. ArianeGroup fornirà a sua volta una serie di componenti e apparecchiature per il lanciatore Vega C. La cooperazione si basa su una storica partnership industriale tra ArianeGroup e Avio e offre visibilità a entrambe le aziende per i prossimi anni, almeno fino al 2029.
Giulio Ranzo, amministratore delegato (ceo) di Avio, ha affermato: "Avio e ArianeGroup sono molto soddisfatte della firma di questo importante accordo industriale, volto a valorizzare le sinergie tra Ariane 6 e Vega C per migliorare tecnologia e prestazioni, oltre che per incrementare la competitività sui costi. La joint venture Europropulsion, che oggi supera i 30 anni di attività, continua a rappresentare un pilastro fondamentale delle capacità europee di accesso allo spazio" ha detto da parte sua, Martin Sion, amministratore delegato (ceo) di ArianeGroup: "Il ramp-up di Ariane 6 è pienamente avviato. L'arrivo del motore P160C apre un nuovo capitolo per Ariane 6 e Vega C. Vorrei ringraziare i team di ArianeGroup e Avio. L'accordo dimostra ancora una volta che la cooperazione è fondamentale per garantire un accesso europeo allo spazio competitivo e autonomo".
Il valore complessivo degli ordini associati al contratto firmato supera i 200 milioni di euro per Avio.