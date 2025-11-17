La crisi delle aste di beneficenza dei vini degli Hospices de Beaune

AGI - Aumento dei dazi doganali americani, rallentamento del mercato cinese, diminuzione del consumo di alcol: le aste caritative dei vini degli Hospices de Beaune, le più antiche al mondo, si sono aperte domenica 16 novembre sotto cattivi auspici.
"Buone aste", ha lanciato il direttore degli Hospices, Guillaume Koch, aprendo le vendite alle 14:30 di oggi, davanti a più di 700 potenziali acquirenti riuniti sotto le Halles della capitale dei vini di Borgogna, Beaune (Cote-d'Or). "L'ospedale ha bisogno di voi più che mai", ha aggiunto, ricordando così il valore benefico della vendita, destinata a finanziare una struttura sanitaria da un migliaio di letti. "Abbiamo un numero record di iscrizioni", si rallegra Marie-Anne Ginoux, direttrice generale di Sotheby's France, operatore della vendita.
Il clima mondiale e la diffidenza degli acquirenti
Tuttavia, il tempo dei record sembra ormai ben lontano, dopo il picco raggiunto nel 2022, con 29 milioni di euro di introiti. Quell'anno furono messi all'asta 802 "pezzi" (una botte da 288 bottiglie da 75 cl), contro i 539 di domenica.
"Quest'anno, il clima mondiale è teso", spiega all'AFP Anne-Laure Helfrich, direttrice marketing dei Grands Chais de France, primo esportatore francese di vini. La maison borgognona Francois Martenot, detenuta dai Grands Chais, aveva acquistato 33 botti l'anno scorso a Beaune. "I clienti sono più diffidenti", sottolinea. "Il mercato tende a deprimersi", conferma Laurent Delaunay, presidente del Comité Bourgogne, che rappresenta l'interprofessione viticola regionale.
L'impatto dei dazi americani e la consegna dei primeur
In particolare negli Stati Uniti dove, "per la prima volta da molto tempo, le vendite di Borgogna sono diminuite in agosto" (-4% in valore nei primi otto mesi dell'anno), indica, attribuendo la responsabilità "alle prime conseguenze dell'aumento delle tasse americane". Per queste aste, il pericolo non è tuttavia immediato, perché il vino venduto a Beaune, dei primeur, sarà consegnato nel giugno 2027 poiché deve essere affinato sul posto prima di essere dato ai suoi acquirenti. Da qui ad allora Trump potrebbe ancora cambiare idea, è l'auspicio.
Gli acquirenti da 32 Paesi
Quest'anno sono sei le nuove città in programma nelle 24 degustazioni organizzate per stuzzicare l'appetito dei buyer: Abu Dhabi, Bangkok, Copenhagen, Giacarta, Madrid e San Paolo.
"I collezionisti internazionali provenienti da Brasile, Messico e Taiwan stanno pianificando di fare il viaggio per partecipare alla vendita", afferma Ginoux.
Così, più di 700 potenziali acquirenti provenienti da 32 Paesi affolleranno le Halles della "capitale" dei vini di Borgogna, Beaune (Côte d'Or), di fronte al medievale Hôtel-Dieu con le sue piastrelle smaltate, culla degli Hospice creati nel XV secolo.
Le aste, il Santo Graal dei più grandi intenditori di vino del mondo, si rivolgono in particolare ai mercati emergenti dell'Asia, in un momento in cui l'economia cinese sta rallentando. "La Corea del Sud, la Thailandia, il Vietnam e l'India hanno un potenziale enorme", ha detto la sudcoreana Jeannie Cho Lee, la cui recente assunzione come consulente di Sotheby's per gli Hospice testimonia l'enorme boom in Asia.
"Le esportazioni della Borgogna sono aumentate in Asia, in particolare in Cina, dove sono triplicate dal 2017 al 2024, mentre le esportazioni di Bordeaux si sono dimezzate dal 2010 al 2012", afferma Jeannie Cho Lee.
La perdita di slancio della Cina pesa quindi di più su Bordeaux: "I ricchi cinesi hanno scorte di Bordeaux ma meno di Borgogna, e devono averne un po' in cantina", spiega Gina Hu, acquirente a Beaune per conto dei cinesi.
Vetrina mondiale del lusso, la vendita è anche un grande evento benefico poiché il ricavato va agli Hospice che ancora oggi gestiscono una struttura sanitaria con mille posti letto.
Non ricevendo denaro pubblico per le loro infrastrutture, si affidano alle donazioni che sono state stanziate per secoli, per lo più sotto forma di vigneti, da cui il loro soprannome di "ospedale dei viticoltori".
Oltre a questa opera principale, le aste riservano ogni anno un cosiddetto pezzo di "beneficenza" ad un'altra causa. Questa volta, sarà a beneficio dell'associazione EHCO (Enfance et Handicap en Côte d'Or) e dell'Istituto Robert-Debré del cervello del bambino.
Il prezzo di aggiudicazione di questa botte è tradizionalmente il momento clou dell'asta: il suo record è stato stabilito nel 2022 a 810.000 euro, ovvero circa 2.800 euro a bottiglia.
Quattro star, il DJ Martin Solveig, il regista Cédric Klapisch e gli attori Vincent Lacoste e Alice Taglioni avranno il compito di promuovere questa candidatura.