Berkshire Hathaway investe in Alphabet e riduce Apple

AGI - Berkshire Hathaway, il colosso statunitense guidato da Warren Buffett, ha comunicato di aver acquisito una partecipazione da circa 4,3 miliardi di dollari in Alphabet, la casa madre di Google, segnalando un cambiamento significativo nella sua strategia di investimento. Lo riporta il Financial Times. La partecipazione fa di Alphabet la decima posizione azionaria statunitense per dimensione nel portafoglio di Berkshire.
Parallelamente, Berkshire ha ridotto la sua quota in Apple vendendo azioni per circa 11 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2025, pur mantenendo Apple come sua più grande posizione, valutata intorno ai 60-61 miliardi di dollari. Questo passo ha un peso particolare perché rappresenta una deviazione dal noto approccio "value" prudente di Buffett, che storicamente ha evitato di puntare su grandi nomi della tecnologia. Sul piano operativo, Alphabet nel 2025 ha registrato una performance di borsa notevole, +45% circa, superando persino altri giganti tech, mentre Apple ha guadagnato circa il 12%.
Focus su intelligenza artificiale
La lettura è che Berkshire stia guardando con favore al potenziale di Alphabet soprattutto nell'ambito dell'intelligenza artificiale, mentre sembra rivedere le prospettive su Apple in un contesto di maggiore competitività e mutamento tecnologico.