Il vademecum per chi compra casa, tra norme e burocrazia

AGI - La Fabi propone la guida 'Il sogno di una casa', aggiornata con tutte le informazioni utili per chi vuole comprare un'abitazione oggi. Un vademecum - spiega il sindacato dei bancari - che spiega passo dopo passo come affrontare l'acquisto: dalla scelta dell'immobile al mutuo, dal preliminare di compravendita alle imposte dovute, fino alle agevolazioni per la prima casa e ai benefici per le famiglie e i giovani.
La guida, realizzata nell'ambito della campagna realizzata per il mese dell'educazione finanziaria coordinato dal Comitato Edufin del ministero dell'Economia e delle Finanze, illustra in modo puntuale le norme fiscali, le regole burocratiche e le garanzie del Fondo Consap prima casa. Spazio, inoltre, è dedicato al bonus under 36. Focus sulla valutazione dei risparmi e dei prezzi, sulla scelta del mutuo tra le varie alternative di tasso, su tutte le spese necessarie, sugli aspetti fiscali e sui costi anche indiretti.
"Vengono illustrate in maniera approfondita le tre tappe fondamentali: proposta di acquisto, preliminare, rogito", spiega la Fabi. Obiettivo, "è offrire uno strumento semplice, affidabile e completo utile ai cittadini per orientarsi in un percorso complesso come quello dell'acquisto di una casa, che resta il principale investimento delle famiglie italiane. La guida, corredata di esempi e schemi riassuntivi, è disponibile sui siti www.fabi.it ed edufin.fabi.it. Verrà inoltre diffusa in tutti i canali social Fabi".
"L'acquisto della casa, per molte persone rappresenta una delle tappe più significative della vita, un traguardo importante, carico di aspettative, ma anche di incertezze - è la premessa - in alcuni casi, la necessità di ricorrere all'intervento del mutuo ipotecario rende il percorso ancora più complesso, fatto di decisioni difficili e informazioni non sempre chiare".
Questa guida, spiega la Federazione autonoma dei bancari, nasce per offrire un orientamento, agli acquirenti persone fisiche, semplice e pratico, il cui obiettivo è fornire indicazioni per muovere i primi passi con maggiore consapevolezza, evitando insidie e zone d'ombra in un ambito che, spesso, sembra riservato agli addetti ai lavori".