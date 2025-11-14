L'uomo de 'La grande scommessa' chiude il suo fondo e scommette contro la bolla dell’IA

AGI - Michael Burry, diventato celebre con il film "The Big Short" (La grande scommessa) sulla crisi finanziaria dei subprime del 2008, ha deciso di chiudere il suo hedge fund Scion Capital, in un contesto di crescenti preoccupazioni a Wall Street riguardo alle alte valutazioni dei giganti della tecnologia e dell'IA.
Nel database della SEC, l'autorità di controllo del mercato USA, Scion Capital è considerato "chiuso" dall'inizio della settimana.
Le scommesse contro la bolla dell'IA
Michael Burry aveva recentemente scommesso al ribasso contro la società informatica americana Palantir e il colosso dei semiconduttori Nvidia, mentre gli esperti temono sempre più che alcune valutazioni siano salite troppo in fretta e troppo in alto, dando luogo a una possibile "bolla dell'IA". Per di più, rimane un'incognita sulla capacità dei giganti della tecnologia di assorbire i costi colossali della corsa all'intelligenza artificiale.
Le posizioni del fondo di Burry contro queste società ammontavano a oltre un miliardo di dollari, secondo documenti finanziari. "La mia stima del valore dei titoli non è, e non è stata da un po' di tempo, in linea con i mercati", avrebbe dichiarato il finanziere in una lettera datata 27 ottobre.
Il precedente storico e "The Big Short"
Burry è diventato famoso per aver previsto la crisi finanziaria dei subprime del 2008, durante la quale una bolla immobiliare negli Stati Uniti ha portato a un quasi-crollo del sistema finanziario globale. Il film "The Big Short", adattamento del libro omonimo dello scrittore di successo Michael Lewis, racconta questo episodio. L'attore Christian Bale interpreta il ruolo dell'investitore americano.
La filosofia di investimento di Burry
"A volte vediamo delle bolle. A volte c'è qualcosa da fare al riguardo. A volte, l'unica strategia vincente è non giocare", ha scritto Burry sul suo account X alla fine di ottobre. Michael Burry ha menzionato più volte la formazione di bolle speculative sui mercati dalla crisi del 2008, senza che però si siano concretizzate.