Dalla Shayk alla Ranieri, chi sono le protagoniste di The Cal 2026

AGI - Una celebrazione della potenza e della bellezza degli elementi naturali. Terra, acqua, fuoco, vento, etere, cielo, fiori e natura. Il 52esimo Calendario Pirelli porta la firma di Solve Sundsbo – fotografo e regista norvegese – e, si intitola ‘Elements’. Presentato al Municipal House di Praga, scattato in Inghilterra tra la spiaggia di Holkham, nel Norfolk e la campagna dell’Essex è un racconto visivo che indaga il legame profondo tra mondo naturale, emozione e identità, immortalando “tutte donne mature, con esperienza e profondità” spiega Sundsbo.
In studio, da grande appassionato di tecnologia ha utilizzato i sistemi 3D più avanzati per riproporre le suggestioni dei tramonti, delle nuvole, del fuoco e dell’acqua, sfondi delle protagoniste del suo progetto.
Le protagoniste
Undici le protagoniste – del mondo della moda, dello sport e della musica- per un totale di 22 scatti. Tra i talent dell’edizione 2026 di 'The Cal', l’attrice scozzese Tilda Swinton, la cantautrice britannica FKA twings, l’attrice e filmmaker italo-americana Isabella Rossellini, la campionessa statunitense Venus Williams, l’attrice italiana Luisa Ranieri, la modella russa Irina Shayk e la top model Eva Herzigova (presente già nelle edizioni 1996 e 1998).
“Ho immortalato donne che rispetto profondamente per ciò che rappresentano – ha spiegato il fotografo -. Alcune di loro desideravo fotografarle da tempo, altre sono volti che avevo già ritratto e che ho voluto reinterpretare”.
Tronchetti-Provera: "Ambizioso progetto"
“Il cast lo fa il fotografo”, gli fa eco il vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera. “Noi abbiamo condiviso l’idea che fossero donne che arrivano da diversi campi di lavoro e attività e che avessero uno spessore in quello che hanno fatto che le rendesse parte di questo ambizioso progetto di Solve: natura e bellezza legata a qualità personali”.
Tronchetti Provera ricorda orgoglioso che è il suo “33esimo calendario. Il prodotto è libero – sottolinea - non deve promuovere niente e non va preso come un messaggio, ma come espressione di quello che il fotografo vede con i suoi occhi. Solve ci ha proposto qualcosa molto interessante con la natura e gli elementi e un cast di donne, non ragazze, ognuna in mondi diversi, con una storia vera. È riuscito a esprimerlo in modo magico”.
"The Cal specchio del cambiamento sociale"
Ogni personaggio ha interpretato un elemento facendolo proprio. Luisa Ranieri è scelta per rappresentare l'elemento naturale del vento e secondo l’attrice si sposa perfettamente con la sua personalità: “Mi sento assolutamente vento posso essere dolce e calda ma trasformarmi in tempesta”.
The Cal cattura le emozioni, gli istinti e gli stati d’animo delle protagoniste. Il desiderio di libertà e quello di emancipazione. “Rispecchia il cambiamento sociale” che dà spazio e visibilità anche alle donne mature, spiega la top model Eva Herzigova. “La società sta cambiando in questo senso”.