Gran Bretagna rallenta la crescita: Pil quasi fermo e deficit commerciale in aumento

AGI - L'economia britannica ha deluso le attese in vista di quella che si prevede essere una finanziaria "difficile", con un aumento delle tasse ormai scontato che sarà annunciato dal Cancelliere Rachel Reeves a fine mese.
I dati diffusi dall'Ufficio Nazionale di Statistica hanno mostrato che il Pil del Regno Unito è cresciuto solo dello 0,1% nel periodo da luglio a settembre, dopo essere aumentato dello 0,3% tra aprile e giugno. Su base annua, l'economia è cresciuta dell'1,3% a settembre, un piccolo aggiustamento al ribasso rispetto al +1,4% del mese precedente.
"Gran parte del calo di settembre e il modesto aumento del Pil nel terzo trimestre sono dovuti all'impatto sull'attività manifatturiera causato dall'attacco informatico a Jaguar Land Rover, che sarà invertito nel quarto trimestre", hanno affermato gli analisti di Capital Economics in una nota.
"Tuttavia - è la riflessione - il quadro generale è che l'economia britannica stia faticando a guadagnare slancio significativo a causa delle tasse più elevate e della debole attività estera. E con gli aumenti fiscali nel prossimo Bilancio che probabilmente ridurranno il Pil di circa lo 0,2% nel 2026, c'è poco motivo di pensare che la crescita accelererà nel breve termine". A fine mese, il ministro delle Finanze Reeves annuncerà le sue ultime decisioni sulle tasse e ha indicato all'inizio di questa settimana che potrebbe infrangere le promesse elettorali di non aumentare le tasse mentre si prepara per quello che ha descritto come un bilancio 'difficile'".
In un'intervista radiofonica alla Bbc, Reeves ha spiegato che rispettare gli impegni elettorali richiederebbe tagli importanti in aree come la spesa in conto capitale. Il ministro si era impegnato a non aumentare le aliquote dell'imposta sul reddito, dell'assicurazione nazionale e dell'imposta sul valore aggiunto. Ma nella legge di bilancio del 26 novembre, Reeves dovrebbe aumentare le tasse per decine di miliardi di sterline al fine di rispettare i suoi obiettivi fiscali, una questione chiave per gli investitori obbligazionari. Sebbene Reeves possa ancora cambiare rotta, la presenza della misura nella presentazione ufficiale del governo all'Office for Budget Responsibility indica che la proposta è oggetto di seria valutazione.
Le ragioni del buco nella finanza pubblica
Il Cancelliere ha citato diversi fattori che contribuiscono a un crescente buco nelle finanze pubbliche britanniche, tra cui i conflitti globali, le politiche commerciali di Donald Trump e il declassamento della produttività del Regno Unito da parte dell'Office for Budget Responsibility, che ha ridotto il suo margine di manovra fiscale. Reeves ha indicato che sta esaminando sia misure fiscali che di spesa per il suo prossimo bilancio. Nonostante abbia aumentato le tasse di circa 40 miliardi di sterline nella sua prima finanziaria l'anno scorso, Reeves deve trovarne altri 22 per fare in modo che la spesa quotidiana sia in equilibrio con le entrate fiscali entro la fine del decennio, secondo le stime dell'Institute for Fiscal Studies.
Gli aumenti delle tasse minacciano di tagliare qualsiasi modesta crescita che l'ultimo trimestre ha da offrire e potrebbero complicare la decisione della Banca d'Inghilterra in termini di politica monetaria all'ultima riunione dell'anno a dicembre. La Boe ha mantenuto i tassi di interesse invariati al 4% nella sua ultima riunione, ma è stata una decisione presa sul filo del rasoio con quattro dei nove responsabili politici che hanno votato per una riduzione dei tassi.