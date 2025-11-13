Caos treni dalla Calabria, ritardi fino a 8 ore dopo l'investimento di una persona

AGI - Ritardi fino a otto ore si sono accumulati sui treni provenienti dalla Calabria in seguito all'investimento di una donna vicino alla stazione ferroviaria di Praia a Mare, in provincia di Cosenza. Alle 8,30 del mattino una collaboratrice scolastica originaria di Sapri è stata travolta da un Frecciarossa diretto a Venezia sui binari della linea tirrenica meridionale, forse per un gesto volontario. Il traffico ferroviario è stato bloccato per quasi otto ore e ancora alle 18 alla Stazione Termini i sette treni provenienti da Reggio Calabria avevano ritardi compresi tra i 120 e i 480 minuti.
Sul posto sono intervenuti la Polizia ferroviaria, i carabinieri della locale stazione e il personale del 118 ed p stata subito sospesa la circolazione tra Maratea e Praia a Mare per consentire le verifiche da parte dell'autorità giudiziaria. Inevitabili le ripercussioni sui treni Alta Velocita', Intercity e regionali per il blocco temporaneo del traffico ferroviario sull'intera tratta che si è protratto fino alle 14,50 quando l'autorità giudiziaria ha dato il nulla osta.
Alcuni treni sono stati soppressi e altri hanno accumulato ritardi pesantissimi: un Intercity Notte partito da Milano Centrale alle 20.10 di mercoledì e diretto a Siracusa dove doveva arrivare a meta' pomeriggio si e' dovuto fermare dopo che in viaggio già da 19 ore.
Assoutenti in una nota ha affermato che questo episodio con "disagi per migliaia di passeggeri" conferma "la fragilita' del sistema". Di qui la richiesta di una "non piu' procrastinabile revisione della normativa sui diritti dei passeggeri delle ferrovie, per avvicinarla a quella gia' in vigore per il trasporto aereo" con "indennizzi automatici, commisurati al reale disagio patito".