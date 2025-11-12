Lo stipendio in Italia è sotto la media Ue: solo 33.523 euro
Il nostro Paese è appena dietro la Spagna. I dipendenti nell'Ue guadagnano 39.800 euro, con un aumento del 5,2% rispetto ai 37.800 euro del 2023
AGI - Nel 2024, lo stipendio medio annuo rettificato a tempo pieno per i dipendenti nell'Ue era di 39.800 euro, con un aumento del 5,2% rispetto ai 37.800 euro del 2023. Tra i paesi dell'Ue, lo stipendio medio annuo rettificato più elevato a tempo pieno è stato registrato in Lussemburgo (83.000 euro), seguito da Danimarca (71.600 euro) e Irlanda (61.100 euro). L'Italia risulta sotto la media Ue (33.523 euro nel 2024, rispetto ai 32.650 del 2023) appena dietro la Spagna (33.700 euro).
Tra le altre grandi economie, la Germania (53.791); Francia (43.790). Gli stipendi medi più bassi sono stati registrati in Bulgaria (15.400 euro), Grecia (18.000 euro) e Ungheria (18.500 euro).