E' morto Alberto Bertone fondatore di Acqua Sant'Acqua

AGI - E' morto all'età di 59 anni Alberto Bertone fondatore di Acqua Sant’Anna. Lo annuncia l’azienda in una nota esprimendo "immenso dolore per la perdita di un imprenditore straordinario".
Alberto Bertone imprenditore visionario e coraggioso, ha saputo coniugare visione imprenditoriale, capacità d’innovazione e una profonda attenzione per le persone, diventando nel tempo un punto di riferimento non solo per il suo settore ma per l’intero tessuto economico e sociale del Paese.
Sotto la sua guida, Acqua Sant’Anna è cresciuta fino a diventare l’azienda leader in Italia nelle acque minerali. Ma il suo lascito va oltre i risultati economici: la sua umanità, il rispetto per i collaboratori, la sensibilità verso il territorio e la costante volontà di migliorare, ne hanno fatto un esempio di leadership autentica e generosa.
Un grande uomo, profondamente legato alla sua famiglia, guidato da altruismo e senso del dovere che non saranno mai dimenticati.