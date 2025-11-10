Eni, al via il cantiere per la costruzione di una bioraffineria in Malesia

AGI - Pengerang Biorefinery Sdn. Bhd., la joint venture tra Petronas, Enilive ed Euglena, ha raggiunto un obiettivo importante per la costruzione della nuova bioraffineria a Pengerang, nello Johor, in Malesia, celebrata dall'evento che segna l'avvio del cantiere. È quanto si legge in un comunicato della società. La bioraffineria avrà una capacità di lavorazione di materie prime rinnovabili fino a 650.000 tonnellate l'anno per la produzione di SAF-biojet (Sustainable Aviation Fuel, carburante sostenibile per aviazione), HVO diesel (Hydrogenated Vegetable Oil, olio vegetale idrogenato) e bio-nafta. Le materie prime comprenderanno scarti, come olio da cucina usato e grassi animali, e residui della lavorazione degli oli vegetali. Il nuovo impianto sarà operativo entro la seconda metà del 2028, in linea coi tempi previsti dal progetto.
La bioraffineria di Pengerang testimonia l'impegno comune di Petronas, Enilive ed Euglena per soddisfare le crescenti esigenze di soluzioni energetiche più competitive e accessibili. Datuk Sazali Hamzah, Vicepresidente esecutivo e Amministratore delegato Downstream di Petronas, ha dichiarato: "L'avvio dei lavori per la bioraffineria di Pengerang riflette gli sforzi comuni di promuovere la decarbonizzazione e favorire la transizione energetica nella regione. Grazie alla sinergia e alla forza della nostra partnership, la nuova bioraffineria è una delle iniziative chiave di Petronas per realizzare la nostra strategia di transizione energetica attraverso una filiera integrata basata su materie prime rinnovabili e un'offerta ampliata di soluzioni energetiche più pulite. Tutto ciò è in linea con la massima aspirazione di Petronas a diventare un leader nel settore energetico nel prossimo decennio, soddisfacendo il fabbisogno energetico mondiale in modo sicuro, affidabile e sostenibile."
L'impegno di Enilive per la decarbonizzazione
Stefano Ballista, Amministratore delegato di Enilive, ha commentato: "La bioraffineria di Pengerang, resa possibile dalla partnership strategica con Petronas ed Euglena, consentirà di accelerare il percorso di decarbonizzazione del settore dei trasporti e consolida l'impegno di Enilive verso prodotti sempre più sostenibili. Insieme agli impianti già operativi in Italia, negli Stati Uniti d'America e a quelli in costruzione in Italia e in Corea del Sud, la nuova bioraffineria di Pengerang è un ulteriore importante passo avanti verso il raggiungimento, entro il 2030, di oltre 5 milioni di tonnellate l'anno di capacità produttiva e oltre 2 milioni di tonnellate di SAF, a supporto delle crescenti esigenze per una mobilità più sostenibile."
La visione di Euglena per un futuro sostenibile
Mitsuru Izumo, Fondatore e Presidente di Euglena, ha commentato: "Sono entusiasta di questa cerimonia con Petronas e Enilive per l'avvio della costruzione della bioraffineria. Fin dall'inizio di questo progetto, abbiamo continuato a evolvere per far fronte alle rapide trasformazioni del settore dell'energia: ora stiamo entrando nella fase successiva, che punta all'avvio degli impianti previsto nel 2028. Questo progetto ha rilevanza globale ed è un importante passo avanti verso la decarbonizzazione e un futuro più sostenibile, grazie a una maggiore capacità di fornitura di energia, in particolare nell'area ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico) e anche oltre. Nel nostro continuo impegno per ampliare le soluzioni utili alla decarbonizzazione in risposta al cambiamento climatico, continueremo a investire nella ricerca e sviluppo delle microalghe e a proseguire i nostri sforzi verso la commercializzazione di biocarburanti algali. Desidero esprimere la mia più sentita gratitudine a tutti i partner e gli stakeholder che hanno sostenuto questo progetto."
Posizione strategica e partecipanti all'evento
Situata strategicamente all'interno del Pengerang Integrated Complex (PIC) nello Johor, dove beneficerà anche dell'accesso alle principali rotte marittime internazionali, la bioraffineria potrà soddisfare la domanda di biocarburanti idrogenati e servire in modo efficiente i mercati, in particolare quelli dell'area asiatica. La cerimonia di avvio dei lavori è stata presieduta da Tuan Lee Ting Han, Presidente del Comitato statale dello Johor per gli investimenti, il commercio, gli affari dei consumatori e le risorse umane, alla presenza di Ramlee A Rahman, Presidente e Amministratore delegato del gruppo Permodalan Darul Ta'zim, e di Fauziah Misri, Rappresentante del Penawar nell'Assemblea dello Stato di Johor. Erano presenti anche Datuk Sazali Hamzah, Stefano Ballista e Mitsuru Izumo.