Cina-Usa, segnali di disgelo con l'ultima mossa di Pechino

AGI - La Cina ha sospeso per un anno le sanzioni contro cinque filiali americane di un colosso sudcoreano dell'industria navale, un nuovo segnale di distensione nelle relazioni commerciali tra Pechino e Washington dopo l'incontro tra Trump e Xi. Queste sanzioni erano state adottate il 14 ottobre, in risposta alle misure americane che colpivano l'industria navale cinese. Le misure cinesi vietavano qualsiasi transazione e cooperazione in Cina con cinque filiali del colosso sudcoreano Hanwha Ocean: Hanwha Shipping LLC, Hanwha Philly Shipyard, Hanwha Ocean USA International LLC, Hanwha Shipping Holdings LLC e USA Holdings Corp.
Il ministero del Commercio cinese accusava queste società di aver "contribuito e sostenuto" un'indagine delle autorità americane contro l'industria navale cinese, e di aver così "compromesso la sovranità, la sicurezza e lo sviluppo della Cina". Ma da allora, l'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e quello americano Donald Trump, tenutosi il 30 ottobre in Corea del Sud, ha permesso di dissipare, almeno temporaneamente, mesi di tensioni bilaterali. Pechino giustifica la misura con a sua volta la sospensione da parte degli Stati Uniti, delle misure americane contro il settore marittimo, logistico e della costruzione navale cinese.
Altre misure di distensione commerciale
Si tratta delle ultime misure di distensione adottate da Pechino dopo l'incontro tra Xi e Trump. Già ieri la Cina aveva annunciato la sospensione del divieto di esportazione verso gli Stati Uniti di gallio, germanio e antimonio, metalli rari fondamentali per l'industria moderna. La settimana scorsa aveva fatto sapere di voler prorogare di un anno la sospensione di una parte dei dazi doganali imposti sui prodotti americani, mantenendoli al 10%. Il gigante asiatico aveva anche deciso la sospensione per un anno delle restrizioni, imposte il 9 ottobre, sull'esportazione di tecnologie legate alle terre rare, essenziali per la difesa, l'automobile o l'elettronica.