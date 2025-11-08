Con il Natale torna il treno per i mercatini di Monaco

AGI - Torna l'Espresso Monaco di FS Treni Turistici Italiani (Gruppo FS), che collega Roma a Monaco di Baviera per raggiungere i celebri mercatini di Natale della capitale bavarese. Il treno partirà dalla stazione di Roma Termini venerdì 5 e 12 dicembre alle ore 19:57 ed effettuerà fermate intermedie a Verona Porta Nuova, Trento, Bolzano, Bressanone, Fortezza, Vipiteno, Colle Isarco, Brennero, Innsbruck e Kufstein per poi giungere a Monaco di Baviera alle ore 11:54. Il ritorno in Italia è previsto domenica 7 e 14 dicembre con partenza alle ore 14:37.
A bordo treno i passeggeri potranno usufruire di una carrozza ristorante con servizi di intrattenimento e un menu' a tema natalizio, per un'esperienza di viaggio ancora più completa. Sara' possibile scegliere tra il servizio cuccette (prenotabili anche a uso esclusivo), i vagoni letto singoli o doppi e le carrozze a scompartimento con ampie e confortevoli sedute. Per tutte le informazioni sui livelli di servizio disponibili è possibile consultare il sito www.fstrenituristici.it. I biglietti si potranno acquistare sulla piattaforma Railbook a partire da 99 euro.