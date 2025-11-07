I cani più grandi potranno stare in cabina nei voli nazionali

AGI - Saranno contenti i proprietari di cani di grande stazza. E soprattutto loro: pastori tedeschi, labrador, golden retriver, tanto per fare qualche esempio di quattrozampe di grossa taglia che fino ad oggi erano costretti ad affrontare un volo soltanto nella stiva, ben sistemati in trasportini adeguati. Cade una "discriminazione" con i cani più contenuti: potranno viaggiare in cabina, accanto al loro padrone.
"Nuove linee guida Enac: anche gli animali domestici fino a 30 kg potranno volare in cabina, accanto ai propri padroni in totale sicurezza e nel rispetto delle procedure. Massimo 6 animali per volo Solo su rotte nazionali. Postazioni dedicate e comfort per tutti". Lo scrive su X il vice premier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini.
La battaglia di civiltà di Salvini
"Una piccola grande battaglia di civiltà - prosegue - che continua: dopo treni e aerei, ora massimo impegno per aumentare anche le spiagge attrezzate ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Per un'Italia sempre più moderna e amica degli animali".
Modalità e tempi di applicazione
Dovranno occupare uno spazio normalmente riservato a un passeggero umano. I posti disponibili non saranno molti, come già accade per i cani più piccoli, e le compagnie aeree dovranno stabilire anche le tariffe. Al momento non sono ancora disponibili le linee guida da parte di Enac, e occorrerà ancora un po' di tempo per rendere operativa la disposizione del governo.