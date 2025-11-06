Nissan vende la sede centrale di Yokohama

ADV
AGI - La casa automobilistica giapponese Nissan vende la propria sede centrale di Yokohama, a sud di Tokyo, per 97 miliardi di yen (547 milioni di euro), nell'ambito di un piano di ristrutturazione che porterà alla chiusura di sette dei diciassette stabilimenti e al taglio di 20.000 posti di lavoro.
In un comunicato, Nissan fa sapere che dalla vendita della sede centrale a una società immobiliare con sede a Tokyo otterrà un profitto di 73,9 miliardi di yen (417 milioni di euro). Nissan ha tuttavia precisato che affitterà gli immobili e quindi manterrà le operazioni nella sua sede. Nissan sta attraversando una situazione finanziaria delicata a causa del calo delle vendite negli Stati Uniti e in Cina.
