Anche Nokia vuole lasciare la Borsa di Parigi

AGI - Nokia ha annunciato la propria intenzione di chiedere la revoca della quotazione delle sue azioni alla Borsa di Parigi, citando motivi legati ai volumi di scambio, ai costi e agli obblighi amministrativi.
Le azioni di Nokia resteranno quotate al Nasdaq di Helsinki, mentre gli American Depositary Receipts (ADR) continueranno a essere negoziati alla Borsa di New York, ha precisato l'azienda in un comunicato. Il ritiro dalla quotazione è subordinato all'approvazione del Consiglio di amministrazione di Euronext Paris e, una volta ottenuto il via libera, diventerà effettivo entro tre mesi, ha aggiunto il gruppo finlandese.
Il contesto del ritiro e il mercato parigino
Il gruppo ha invitato gli investitori con azioni quotate a Parigi a "consultare i propri consulenti finanziari o intermediari per valutare le conseguenze della revoca". Secondo uno studio di Ernst & Young, la Borsa di Parigi registra una diminuzione delle nuove quotazioni e un saldo negativo tra ingressi e uscite: nel 2024 solo quattro società si sono quotate, mentre 36 hanno scelto la via della revoca.