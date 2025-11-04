Ibm mette testa al software e taglia migliaia di posti di lavoro

AGI - Ibm stima di tagliare migliaia di posti di lavoro nel corso di questo trimestre, mentre continua a spostare il focus della propria attività verso il software e i servizi a più alta crescita. È quanto riporta Bloomberg News. "Esaminiamo regolarmente la nostra forza lavoro e a volte la ribilanciamo di conseguenza", ha affermato l'azienda in un comunicato citato da Bloomberg. "Nel quarto trimestre stiamo attuando un'azione che avrà un impatto su una percentuale a una sola cifra della nostra forza lavoro globale".
Sotto la guida del ceo Arvind Krishna, Ibm ha raddoppiato gli investimenti nel software, cercando di sfruttare l'aumento della spesa per i servizi cloud attraverso la sua divisione "Red Hat", con l'integrazione della tecnologia AI da parte delle aziende. Tuttavia, il mese scorso Ibm ha registrato un rallentamento della crescita nel segmento chiave del software cloud, facendo scattare l'allarme tra gli investitori che scommettono fortemente sulla capacità di Big Blue di trarre maggiore vantaggio dalla crescente domanda di servizi cloud. A Wall Street le azioni dell'azienda informatica, che quest'anno sono aumentate di oltre il 35%, sono scese di quasi il 2%. Ibm impiegava circa 270.000 dipendenti alla fine del 2024.