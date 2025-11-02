Gli Usa "pronti ad aumentare i dazi se la Cina non rispetta gli impegni"

AGI - Gli Stati Uniti sono pronti ad aumentare i dazi doganali imposti alla Cina se il Paese non rispetterà l'impegno di non bloccare le esportazioni di terre rare. Lo ha dichiarato il segretario al Tesoro americano Scott Bessent in un'intervista alla Fox. Giovedì le autorità cinesi hanno comunicato di aver sospeso per un anno le restrizioni aggiuntive imposte il 9 ottobre sulle esportazioni di terre rare, metalli fondamentali per il settore tecnologico mondiale. Questi metalli vengono estratti in molti paesi, compresi gli Stati Uniti, ma la Cina detiene il quasi monopolio della lavorazione di questi elementi metallici per renderli utilizzabili nell'industria. Tuttavia, alcune delle restrizioni alle esportazioni precedentemente decise da Pechino rimangono in vigore.
La sospensione è stata comunicata dopo i colloqui tra il presidente americano Donald Trump e quello cinese Xi Jinping in Corea del Sud. "I cinesi hanno preso il controllo di questo mercato e, purtroppo, in alcuni momenti si sono rivelati partner (commerciali) inaffidabili", ha commentato Bessent. Dopo l'accordo e la "buona volontà" dimostrata dai capi di Stato cinese e americano, "spero che potremo contare su di loro come partner più affidabili", ha proseguito il ministro dell'Economia americano. In caso contrario, "potremmo ricorrere nuovamente alla minaccia dei dazi doganali e agire anche su molti altri fronti", ha avvertito il responsabile.
Accordo USA-Cina: dazi ridotti e la questione fentanyl
Nell'ambito dell'accordo annunciato questa settimana, il governo americano ridurrà dal 57% al 47% il livello dei dazi doganali imposti sulle esportazioni cinesi in entrata negli Stati Uniti. Il protocollo stipulato tra le due principali economie mondiali prevede che la Cina adotti "misure significative per arginare il flusso di fentanyl verso gli Stati Uniti", secondo un documento pubblicato dalla Casa Bianca. Il fentanyl è un potente oppiaceo il cui consumo provoca ogni anno, negli Stati Uniti, la morte di decine di migliaia di persone per overdose. Secondo l'agenzia americana per la lotta al traffico di stupefacenti, la Cina è di gran lunga il primo fornitore di fentanyl degli Usa.
Trump: "Xi sa cosa accadrebbe se invadesse Taiwan"
Non si è parlato di Taiwan all'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping, ma il presidente sa cosa farebbero gli Stati Uniti se la Cina tentasse un'azione militare sull'isola. Ad assicurarlo è stato lo stesso presidente americano alla Cbs. L'argomento "non è mai emerso" durante l'incontro in Corea del Sud, ha spiegato Trump, Xi "non l'ha mai tirato in ballo e la gente era un po' sorpresa di questo. Ma sanno cosa succederebbe. Lo ha detto apertamente e i suoi lo dicono chiaramente alle riunioni: 'Non faremmo mai nulla mentre Trump è presidente', perché sanno quali sarebbero le conseguenze".