Il design italiano conquista Madrid: "Premio straordinario" alle 'bamboline' di Kleos 

AGI - Il design italiano conquista la scena internazionale. L’azienda Kleos Design si è aggiudicata il riconoscimento internazionale “Premio Straordinario – El arte eterno de la piedra” agli Architecture Madrid Awards (AMA) 2025 per la collezione Kokeshi, ideata dalla direttrice creativa Elisabetta Di Maddalena che ha ritirato il premio lo scorso 30 ottobre presso il Teatro Magno di Madrid.
La collezione Kokeshi è composta da dieci sculture in travertino romano di diverse forme e sfumature ispirate alla tradizione giapponese, una creazione artistica che unisce la tradizione italiana e il design contemporaneo.
“Questo riconoscimento – ha sottolineato Elisabetta Di Maddalena, subito dopo aver ricevuto il premio a Madrid - evidenzia il nostro impegno nel trasformare il travertino romano in un simbolo senza tempo. Le bambole in pietra emanano un’aura onirica, ognuna di loro ha un nome e una forma distintiva in grado di unire eleganza e semplicità. La nostra arte è minimale con richiami orientali e la materia si trasforma in sogno, evocando percorsi meditativi e di introspezione”.
Per Elisabetta Di Maddalena il travertino romano “è un materiale molto versatile. In un laboratorio dedicato alle creazioni di Kleos Stone Design – ha spiegato infine – i blocchi di pietra vengono selezionati con cura e trasformati in oggetti di design che fondono culture diverse e offrono una nuova prospettiva sul mondo dell’arte”.
Kleos Design è un’azienda tutta al femminile guidata da Elettra Lippiello che ha espresso molta soddisfazione per il premio ricevuto a Madrid raccontando che il brand “si sta sviluppando ed evolvendo molto rapidamente, imponendosi sempre di più sulla scena internazionale dell’arte e del design”.