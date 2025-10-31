A trainare i conti della Carlsberg sono le bevande analcoliche

AGI - Il produttore di birra danese Carlsberg ha annunciato un aumento del 17,8% del fatturato trimestrale grazie all'acquisizione del produttore britannico di bevande analcoliche Britvic. "Il fatturato è aumentato del 17,8%, grazie all'impatto positivo dell'acquisizione del 21,5% di Britvic", ha dichiarato il gruppo in un comunicato.
Da luglio a settembre Carlsberg, che, come consentito dalla Borsa di Copenaghen, pubblica i propri utili solo a trimestri alterni, ha registrato un fatturato di 24,139 miliardi di corone (23,23 miliardi di euro). Nei primi nove mesi dell'anno, il fatturato è aumentato del 18,1%, raggiungendo i 69,99 miliardi di corone, nonostante un calo del 2% del volume delle vendite di birra. Le vendite di bevande analcoliche sono aumentate del 103,8% in volume.
Carlsberg, il quarto produttore di birra al mondo secondo Statista, è stato particolarmente colpito dalla risoluzione del contratto di distribuzione di San Miguel nel Regno Unito. Ciò ha avuto un impatto sulle vendite di birra nel terzo trimestre, che sono diminuite del 3,2% a livello globale e del 7% in Europa occidentale. Il produttore di birra, che commercializza marchi come Tuborg, Kronenbourg e Brooklyn, mantiene la sua previsione di crescita dell'utile operativo per l'intero anno, compresa tra il 3% e il 5%.
