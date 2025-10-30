L'incontro  tra Trump e Xi "è stato un successo", ma i mercati restano freddi

AGI - Il fatto che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia definito l'incontro con Xi "un grande successo" non entusiasma i mercati. Sebbene le tensioni che hanno offuscato le prospettive di crescita economica globale si stiano attenuando, si teme l'ennesimo colpo di scena. Gli investitori vogliono capire meglio i termini dell'accordo sui dazi, e lasciarsi alle spalle la guerra dei dazi che li tiene in ansia per molti mesi. I future di Wall Street viaggiano deboli e poco mossi, mentre in Asia i principali indici sono negativi, eccetto Tokyo, che ha chiuso in lieve rialzo dello 0,07%.
Cina e Stati Uniti hanno raggiunto un "consenso" sulla cooperazione antidroga in merito al fentanyl e all'espansione del commercio di prodotti agricoli. Un portavoce del ministero del Commercio cinese ha specificato che l'accordo riguarda anche la "gestione di singoli casi riguardanti determinate aziende", senza specificare quali.
Accordo Preliminare e Negoziati Positivi
I negoziatori di entrambi i paesi avevano raggiunto un "accordo preliminare" lo scorso fine settimana per sospendere temporaneamente alcune delle restrizioni commerciali imposte negli ultimi mesi. Secondo il portavoce i negoziati commerciali tra le due maggiori economie mondiali "hanno ottenuto risultati positivi", il che "dimostra che entrambe le parti possono trovare soluzioni ai problemi attraverso il dialogo e cooperazione".
Fentanyl e Dazi: Le Concessioni di Trump
Il fentanyl e il commercio di prodotti agricoli sono due dei punti di contesa che hanno reso tesi i rapporti tra Pechino e Washington durante il secondo mandato di Trump. Per quanto riguarda il primo, il presidente degli Stati Uniti ha confermato che ridurrà i dazi imposti alla Cina dal 20% al 10% come ritorsione per il traffico di questo oppioide, abbassando così la tassazione media totale dal 57% al 47%.
Impegno di Xi e Acquisti di Soia
Trump ha affermato che Xi si è impegnato a rafforzare i controlli sul farmaco, che, secondo gli Stati Uniti, è prodotto dai cartelli messicani utilizzando precursori chimici ottenuti in Cina. E, per quanto riguarda il commercio di prodotti agricoli, il leader repubblicano ha menzionato un accordo per la ripresa degli acquisti di soia statunitense da parte della Cina, sospesi lo scorso maggio a causa della guerra commerciale scatenata da Trump con l'aumento dei dazi. "Grandi, enormi quantità di soia saranno acquistate immediatamente. Il presidente Xi lo ha autorizzato ieri e lo apprezzo molto", ha dichiarato.
Acquisti di Soia Confermati da Bloomberg
Bloomberg ha riferito ieri che la Cina ha acquistato almeno due spedizioni di soia dagli Stati Uniti prima dell'incontro, il primo dell'attuale raccolto del legume, di cui gli Usa sono un importante produttore insieme ad Argentina e Brasile.