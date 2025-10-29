Nvidia è la prima azienda a superare i 5.000 miliardi di capitalizzazione
Il colosso americano dei chip conferma l'interesse crescente per i titoli legati all'intelligenza artificiale
AGI - Nvidia, colosso americano dei chip, è diventata la prima azienda al mondo a superare la soglia simbolica dei 5.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, a conferma dell'interesse crescente per i titoli legati all'intelligenza artificiale.
Il nuovo record arriva dopo che il Ceo, Jensen Huang, ha confermato gli ordini di chip dedicati all'IA per 500 miliardi di dollari e il piano per costruire sette nuovi supercomputer destinati al governo degli Stati Uniti.