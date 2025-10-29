Fed, nuovo taglio dei tassi dello 0,25%
A settembre c'era stata una mossa analoga. L'intervallo è ora al 3,75%-4,00%
AGI - Come previsto, la Federal Reserve statunitense ha tagliato i tassi di interesse dello 0,25%, portando l'intervallo al 3,75%-4,00%. Il taglio segue quello analogo di settembre, con i costi di finanziamento ridotti ora al livello più basso dal 2022.
Nel comunicato in cui ha annunciato la sua decisione, il Fomc spiega che "l'incertezza sulle prospettive economiche rimane elevata. Il Comitato e' attento ai rischi per entrambe le parti del suo duplice mandato e ritiene che i rischi al ribasso per l'occupazione siano aumentati negli ultimi mesi".