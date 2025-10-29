Trump annuncia l'accordo commerciale con la Corea del Sud

AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che è stato raggiunto un accordo commerciale con il presidente sudcoreano Lee Jae Myung, dopo un incontro tra i due leader nella Corea del Sud.
"Ce l'abbiamo fatta", ha risposto il presidente americano ai giornalisti che gli chiedevano se fosse stato raggiunto un accordo, senza fornire ulteriori dettagli.
"Abbiamo raggiunto un accordo. Abbiamo fatto molte cose diverse", ha aggiunto Trump che ha definito l'incontro con il presidente sudcoreano "eccellente".
"Abbiamo sostanzialmente finalizzato il nostro accordo commerciale e abbiamo discusso altri argomenti legati alla sicurezza nazionale. E penso che siamo giunti a una conclusione su molti punti molto importanti", ha specificato Trump durante una cena con i leader della Cooperazione Asia-Pacifico (Apec).
Alla fine di luglio, il leader americano aveva annunciato di aver accettato di ridurre le tariffe doganali sui prodotti sudcoreani al 15% in cambio dell'impegno di Seul a investire 350 miliardi di dollari negli Stati Uniti e ad acquistare 100 miliardi di gas naturale liquefatto (Gnl) americano e altre fonti di energia nei prossimi tre o quattro anni.
Tuttavia i dazi supplementari sulle automobili persistevano e le modalità di questi investimenti sono state oggetto di accese discussioni. Inoltre, l'arresto di centinaia di lavoratori sudcoreani da parte della polizia dell'immigrazione americana ha inoltre reso tese le relazioni tra i due Paesi. Seul cercava di finalizzare i termini di questo accordo cruciale, in particolare per la sua industria automobilistica. Il mercato americano assorbe la meta' delle esportazioni di automobili sudcoreane, che rappresentano il 27% delle esportazioni totali del Paese verso gli Stati Uniti.
Durante l'incontro con il presidente sudcoreano Lee Jae-myung, Donald Trump ha ricevuto una replica di una corona d'oro indossata dai re coreani. Un dono simbolico per il presidente Usa che non ha mai nascosto il suo amore per questo metallo prezioso e per le monarchie del mondo. Il presidente Trump ha incontrato il suo omologo sudcoreano a Gyeongju, dove si sta svolgendo il vertice dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec).
Al termine di una sontuosa cerimonia di benvenuto nella capitale storica sudcoreana, a Trump è stata donata una replica di una corona indossata dai re di Silla, la dinastia che regnò dal 57 a.C. al 935 d.C. in Corea. Il presidente Usa è stato informato che il dono è una replica della "più grande e sontuosa corona d'oro esistente" del periodo Silla, quindi rappresenta "la connessione divina tra il comando celeste e quello terreno". Secondo l'ufficio presidenziale sudcoreano, la corona simboleggia "pace, coesistenza e prosperità condivisa nella penisola, valori che riflettono il lungo periodo di stabilità sotto la dinastia Silla".
Il presidente degli Stati Uniti è stato anche insignito del Grande Ordine di Mugunghwa, il più alto ordine al merito della Corea del Sud. La medaglia, ornata da un motivo a foglia d'alloro che simboleggia la prosperità, è stata presentata "in previsione della pace e della prosperità che porterete alla penisola coreana", è stato detto al momento della consegna. "È un grande onore.Vorrei indossarla subito", ha risposto il presidente degli Stati Uniti.