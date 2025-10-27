Svelato in Arabia Saudita il primo treno extra lusso made in Italy

AGI - Arsenale S.p.A., leader italiano nei viaggi di lusso, ha presentato in anteprima il mockup della carrozza di 'Dream of the Desert', il primo treno ultra-lusso dell'Arabia Saudita, sviluppato in collaborazione con Saudi Arabia Railways (SAR), il Ministero dei Trasporti del Regno, il Ministero della Cultura e la Saudi Tourism Authority (STA). L'unveiling è avvenuto nell'ambito della Future Investment Initiative (FII), la cosiddetta "Davos del Medio Oriente", che riunisce leader politici e imprenditori da tutto il mondo.
L'evento anticipa il lancio ufficiale del treno previsto per la fine del 2026, parte del piano di rilancio del turismo e della cultura di alta gamma nel Regno. Il progetto mira a posizionare 'Dream of the Desert' come nuovo riferimento per i viaggi ferroviari di lusso in Medio Oriente. Il convoglio sarà composto da 31 suite private e 2 suite presidenziali per un massimo di 66 ospiti, con due carrozze ristorante e una lounge Majlis ispirate ai colori e alle atmosfere del deserto. I ristoranti offriranno menu firmati da chef di fama internazionale e locale, per un'esperienza gastronomica globale.
Il treno collegherà Riyadh ad Al Jouf con itinerari esclusivi che condurranno i passeggeri in destinazioni iconiche e luoghi solitamente inaccessibili, offrendo servizi personalizzati, lounge privata a terra e attività su misura. "Il Dream of the Desert rappresenta la sintesi di due culture che condividono la stessa idea di bellezza e accoglienza", ha dichiarato Paolo Barletta, CEO di Arsenale S.p.A.
"Il progetto nasce da una visione condivisa e da un dialogo costante tra il Ministero, le istituzioni e le ferrovie locali, che ci ha permesso di unire l'artigianalità italiana con l'innovazione e l'ambizione di un Paese proiettato verso il futuro. È il primo passo di una piattaforma internazionale con cui vogliamo ridefinire il modo di viaggiare e valorizzare i territori, portando nel mondo un modello italiano che coniuga visione industriale, creatività e rispetto delle identità locali". Interamente progettato e realizzato in Italia negli hub di Brindisi (CPL) e Bergamo (Standgreen), il treno unisce design e artigianato italiani all'ospitalità saudita, trasformando il viaggio in un'esperienza culturale senza precedenti.
Gli interni, firmati dall'architetta Aline Asmar d'Amman, fondatrice di Culture in Architecture, rendono omaggio al patrimonio saudita e allo stile contemporaneo italiano, con texture, intrecci e legni pregiati illuminati dal vetro di Murano. Oltre al design, 'Dream of the Desert' offrirà esperienze personalizzate a bordo e a terra, tra escursioni selezionate, performance private e servizi su misura, con itinerari di una o due notti che attraverseranno siti patrimonio UNESCO e destinazioni ancora inesplorate, valorizzando la natura e la cultura del Paese.