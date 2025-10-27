Ferrari e Conio rivoluzionano l’automotive di lusso con un progetto basato su blockchain

AGI - Conio ha raggiunto un accordo di collaborazione con Ferrari che darà vita a uno dei progetti più innovativi nel panorama automotive di lusso. Si tratta di un'iniziativa che sfrutta per la prima volta la tecnologia blockchain per arricchire l'esperienza esclusiva dei clienti aderenti al prestigioso programma Hyperclub del Cavallino Rampante, aprendo nuove strade per la proprietà digitale e la tokenizzazione.
Il progetto, avviato con un accurato studio di fattibilità iniziato nel marzo 2025, entrerà nel vivo in concomitanza con l'inizio della stagione 2027 del World Endurance Championship (Wec), grazie all'integrazione di una sofisticata infrastruttura digitale in quella che già Ferrari offre ai propri clienti. Al centro dell'iniziativa vi è un token digitale che concede il diritto di partecipare in via esclusiva ad un'asta digitale privata per l'acquisto dell'iconica Ferrari 499P, modello che si è imposto per tre volte consecutive nella 24 Ore di Le Mans.
Il Wallet Digitale di Conio
Elemento chiave dell'innovazione è il wallet digitale sviluppato da Conio, che sarà integrato direttamente nell'app MyFerrari. Questo wallet, costruito su un'infrastruttura tecnologica proprietaria di Conio, permette la custodia dei token in piena sicurezza grazie a un sistema multi-firma e protocolli avanzati di protezione crittografica. Oltre a visualizzare e conservare i token, il wallet abilita transazioni peer-to-peer tra i membri, senza passaggi intermedi, rendendo lo scambio dei token immediato e sicuro. Questo, per i membri Hyperclub, si traduce in massima sicurezza nella custodia dei propri asset digitali e anche piena libertà e flessibilità di interagire con essi in un ambiente esclusivo, trasparente e conforme alle normative europee, elevando il concetto di proprietà e partecipazione a un livello senza precedenti.
Il wallet Conio rappresenta un punto di svolta: non è soltanto un portafoglio digitale, ma un hub completo per la gestione della proprietà digitale. Include strumenti per la visualizzazione interattiva dei token, funzioni per l'acquisto e la rivendita peer-to-peer di questi ultimi solo tra utenti del programma Hyperclub, l'espletamento digitale delle verifiche antiriciclaggio previste dalla normativa nonché con notifiche in tempo reale e aggiornamenti sul valore del token. Il tutto orchestrato in un ecosistema esclusivo, chiuso e protetto. L'assegnazione ufficiale dei token ai membri del Ferrari Hyperclub è prevista per marzo 2027 con un'esperienza digitale personalizzata e immersiva per ciascun membro già da giugno 2026.
Le dichiarazioni Ufficiali
Per Enrico Galliera, Chief Marketing and Commercial Officer di Ferrari, "la collaborazione con Conio rappresenta per Ferrari un'opportunità per esplorare nuove modalità di relazione con i nostri clienti. Questo progetto nasce dal desiderio di rafforzare il senso di appartenenza della clientela più fedele e di offrire esperienze esclusive, in linea con la nostra visione orientata al futuro. Allo stesso tempo, ci permette di sperimentare soluzioni innovative, confermando la nostra attitudine a cogliere e valorizzare le novità tecnologiche".
"Conio rappresenta una delle realtà più innovative del nostro Paese con un impegno costante nello sviluppo di soluzioni all'avanguardia che rispondono alle esigenze del mercato. Banca Generali al fianco di Conio per l'evoluzione dei pagamenti e le monete digitali, supporta e stimola la tensione all'innovazione promuovendo il confronto continuo con l'esperienza delle imprese per dar vita a soluzioni uniche all'avanguardia, utili al progresso a favore del sistema. Siamo convinti che questi sforzi contribuiranno a plasmare il futuro della finanza digitale Made in Italy", ha detto Gian Maria Mossa, Ceo di Banca Generali.