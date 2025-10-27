Lula annuncia un possibile accordo commerciale con Trump

AGI - Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha dichiarato che un accordo commerciale con gli Stati Uniti potrebbe essere raggiunto nei prossimi giorni, aprendo la strada a una possibile riduzione dei dazi punitivi imposti da Washington nei confronti del Paese sudamericano. Lula ha incontrato Donald Trump a margine del vertice dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), dopo averlo sollecitato all'inizio del mese a revocare le tariffe del 50% imposte su numerosi prodotti brasiliani.
"Sono convinto che tra pochi giorni avremo una soluzione definitiva, così che la vita possa continuare bene e serenamente", ha dichiarato Lula ai giornalisti in Malesia. I due leader si trovano su posizioni opposte in materia di multilateralismo, commercio internazionale e lotta al cambiamento climatico. Trump ha imposto una tariffa del 50% su molti beni brasiliani e ha sanzionato diversi alti funzionari, incluso un giudice della Corte Suprema, accusando Brasilia di una "caccia alle streghe" nei confronti dell'ex presidente e suo alleato Jair Bolsonaro. Lula, che ha compiuto 80 anni proprio lunedì, ha assicurato che la questione legata a Bolsonaro è ormai chiusa, definendolo "parte del passato della politica brasiliana".
Le relazioni tra Lula e Trump avevano cominciato a migliorare dopo un breve incontro a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a settembre, seguito da una telefonata il 6 ottobre. "L'incontro con Trump è stato sorprendentemente positivo", ha detto Lula, aggiungendo che il presidente americano gli avrebbe assicurato la volontà di raggiungere un accordo commerciale. Funzionari brasiliani hanno confermato che la situazione è ora "molto più positiva" rispetto a poche settimane fa.
"Stiamo facendo progressi spettacolari," ha dichiarato Marcio Rosa, segretario esecutivo del ministero degli Esteri brasiliano. Il ministro degli Esteri Mauro Vieira ha aggiunto di aver incontrato il segretario al Tesoro americano Scott Bessent, sottolineando che le parti hanno concordato di lavorare a un accordo soddisfacente per entrambi i Paesi nelle prossime settimane.