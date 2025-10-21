Possibili ritardi per chi viaggia in treno per lo sciopero del personale tecnico
AGI - Possibili disagi per chi viaggia in treno oggi. È in corso uno sciopero nazionale di 24 ore, a livello nazionale, del personale tecnico responsabile della manutenzione degli impianti e delle infrastrutture della Rete Ferroviaria Italiana proclamato dalle sigle Cobas Lavoro Privato, Coordinamento Ferrovieri e Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Rfi. La protesta, che è scattata alle 00:00 e terminerà alle 23:59 di stasera, riguarda coloro che garantiscono il corretto funzionamento di binari, segnali e stazioni, ma non macchinisti e capitreno.
Trenitalia informa che nel corso della giornata la circolazione dei treni "sarà regolare". Tuttavia, non si possono escludere eventuali rallentamenti o ritardi.