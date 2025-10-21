Ritardi per chi viaggia in treno per lo sciopero del personale tecnico
Possibili ritardi per chi viaggia in treno per lo sciopero del personale tecnico
Possibili ritardi per chi viaggia in treno per lo sciopero del personale tecnico

Trenitalia informa che nel corso della giornata la circolazione dei treni "sarà regolare"
AGI - Possibili disagi per chi viaggia in treno oggi. È in corso uno sciopero nazionale di 24 ore, a livello nazionale, del personale tecnico responsabile della manutenzione degli impianti e delle infrastrutture della Rete Ferroviaria Italiana proclamato dalle sigle Cobas Lavoro Privato, Coordinamento Ferrovieri e Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Rfi. La protesta, che è scattata alle 00:00 e terminerà alle 23:59 di stasera, riguarda coloro che garantiscono il corretto funzionamento di binari, segnali e stazioni, ma non macchinisti e capitreno.

Trenitalia informa che nel corso della giornata la circolazione dei treni "sarà regolare". Tuttavia, non si possono escludere eventuali rallentamenti o ritardi.

