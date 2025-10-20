Amazon Web Services in tilt in tutto il mondo, diversi siti in panne

AGI - Amazon Web Services (AWS), la piattaforma cloud del colosso americano Amazon, ha comunicato sul proprio sito di manutenzione di aver riscontrato per diverse ore dei malfunzionamenti che hanno causato numerosi problemi di connessione a siti e applicazioni popolari come Amazon, Snapchat o Fortnite.
"Possiamo confermare tassi di errore significativi per le richieste inviate" al suo database DynamoDB, utilizzato da numerose applicazioni web e giochi online, si legge sul sito di AWS, senza che l'origine del guasto sia stata chiaramente identificata. Alle 11:27 (09:27), AWS ha segnalato di vedere "segni significativi di ripresa" dopo aver "applicato le prime misure di mitigazione". I primi rallentamenti sono stati osservati intorno alle 09:11 (07:11 GMT).
Precedenti e funzionamento di AWS
L'interruzione di AWS è la prima grave interruzione di Internet dopo il malfunzionamento di CrowdStrike dello scorso anno, che ha paralizzato i sistemi tecnologici di ospedali, banche e aeroporti in tutto il mondo. AWS fornisce potenza di calcolo on-demand, archiviazione dati e altri servizi digitali ad aziende, governi e privati. Le interruzioni dei suoi server possono causare problemi ai siti web e alle piattaforme che si affidano alla sua infrastruttura cloud. AWS è in concorrenza con i servizi cloud di Google e Microsoft.
Secondo il sito Downdetector, che elenca i guasti alle comunicazioni delle piattaforme online, stamattina diverse decine di siti, applicazioni, social network e giochi online hanno riscontrato difficoltà.
Servizi e aziende colpite
Il software di intelligenza artificiale "Perplexity è attualmente non disponibile", ha dichiarato su X Aravind Srinivas, CEO della start-up. "Il problema è dovuto a un malfunzionamento di AWS. Stiamo lavorando per risolverlo", ha aggiunto. Sono interessati il sito di prenotazione di alloggi Airbnb, il social network Instagram, la piattaforma di vendita di giochi Steam, i videogiochi online Roblox e Brawl Stars, PrimeVideo, Alexa, Venmo di Paypal.
Conseguenze internazionali e casi specifici
In Francia coinvolti anche diversi operatori telefonici come Orange, Bouygues Telecom e SFR. Negli USA l'app di Lyft, concorrente di Uber, è stata inattiva per migliaia di utenti. La presidente dell'app di messaggistica Signal, Meredith Whittaker, ha confermato su X che è stata colpita anche la piattaforma dell'azienda. In Gran Bretagna Lloyd Bank, la Bank of Scotland e i fornitori di servizi di telecomunicazione Vodafone e BT hanno riscontrato problemi. Compromesso dallo stop anche il sito web dell'autorità fiscale, doganale e dei pagamenti del Paese, HMRC. Infine il miliardario Elon Musk, proprietario della società di social media X, ha affermato che la sua piattaforma ha continuato a funzionare. "X funziona", ha detto, senza aggiungere ulteriori commenti.