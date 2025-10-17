Oliver Blume lascia Porsche: sarà CEO di Volkswagen fino al 2030

AGI - Il produttore di auto di lusso Porsche ha annunciato le dimissioni anticipate del suo presidente del consiglio di amministrazione, Oliver Blume, che si dedicherà completamente alla sua seconda funzione di capo della casa madre Volkswagen, che dovrebbe ricoprire fino alla fine del 2030.
Il consiglio di sorveglianza ha discusso "di comune accordo" con lui in merito a un anticipo delle dimissioni dal consiglio di amministrazione di Porsche, ha indicato la direzione del marchio in una npta. Nel tardo pomeriggio, il gruppo Volkswagen ha comunicato che Blume continuerà a dirigere Volkswagen fino alla fine del 2030.
"Il consiglio di sorveglianza di Volkswagen ha deciso di proporre a Blume un nuovo contratto della durata di cinque anni a partire dal 1 gennaio 2026", ha indicato.
Alla Porsche, Michael Leiters, ex amministratore delegato della casa automobilistica britannica McLaren Automotive, è stato nominato successore di Blume. Ingegnere di formazione, Leiters ha iniziato la sua carriera alla Porsche, dove ha lavorato per tredici anni come capo progetto prima di passare alla Ferrari e poi alla McLaren.
Da diversi mesi, il doppio incarico di Blume era oggetto di critiche da parte di alcuni azionisti, che ritenevano difficile dirigere contemporaneamente Volkswagen e Porsche in un contesto di crisi del settore, pilastro dell'economia tedesca.