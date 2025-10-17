Veronique Nichanian lascia dopo 37 anni alla guida linea uomo di Hermes

AGI - Dopo 37 anni alla guida della linea maschile di Hermes, la stilista francese Veronique Nichanian presenterà a gennaio la sua ultima sfilata per la maison di lusso. "Con grande emozione presenteremo l'ultima collezione di Veronique Nichanian, direttrice artistica dell'universo maschile di Hermes, sabato 24 gennaio 2026 durante la Settimana della moda parigina Autunno-Inverno 2026-2027", ha dichiarato la casa di moda in un comunicato.
"È arrivato il momento di passare il testimone", ha detto la creatrice 71enne a Le Figaro, spiegando di avere ancora molte idee ma di voler dedicare più tempo a se' stessa, in particolare per realizzare un sogno di lunga data: trascorrere alcuni mesi in Giappone.
Nichanian lascia Hermes "con gioia e orgoglio", dopo trent'anni di totale libertà creativa. "Sono molto fiera di aver creato quelli che chiamo abiti-oggetto: capi trasformabili, reversibili, che accompagnano la vita di chi li indossa. La moda maschile è stata per me un terreno d'espressione straordinario", ha raccontato.
Arrivata in Hermes nel 1988 da Cerruti, su chiamata di Jean-Louis Dumas, presidente del gruppo dal 1978 al 2006, Nichanian ha costruito nel tempo uno stile contemporaneo, in continua reinvenzione, fondato su una costante ricerca di materiali, savoir-faire e colori. Secondo Le Figaro, il nome del suo successore sarà annunciato nei prossimi giorni. La linea femminile di Hermes è affidata dal 2014 a Nadege Vanhe'e-Cybulski. Nonostante il contesto economico incerto per il lusso, Hermes continua a crescere: nel primo semestre del 2025 ha registrato un aumento del fatturato del 7%, raggiungendo 8 miliardi di euro