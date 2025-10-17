Italia promossa da DBRS: rating sale a A (low), outlook passa a stabile

AGI - L'agenzia Dbrs ha alzato il rating dell'Italia da 'BBB (High)' ad 'A (low)'. L'outlook passa da positivo a stabile. Lo rende noto l'agenzia di rating internazionale in un comunicato.
Per Dbrs l'attuale governo "si sta dimostrando stabile e credibile", e l'Italia sta avendo un "periodo di stabilità politica che garantisce maggiore credibilità nelle sue politiche di bilancio". Inoltre, il giudizio dell'agenzia di rating è dovuto alla "riduzione cumulata delle vulnerabilità nel settore bancario" e "al miglioramento nel settore esterno che hanno portato a un'economia più resiliente", mentre "il risanamento dei conti pubblici proseguirà e consentirà almeno a stabilizzare la dinamica del debito pubblico nel medio termine".
Giorgetti, Italia torna in serie A con grande orgoglio
"Frutto del lavoro costante di questi tre anni di governo, l'Italia torna in serie A con grande orgoglio". Così il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, commenta la promozione del rating dell'Italia da parte dell'agenzia Dbrs.