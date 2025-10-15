Spotify e Netflix firmano accordo per i video-podcast

AGI - Spotify e Netflix hanno annunciato un accordo che porterà sulla piattaforma americana una selezione di podcast in formato video realizzati dal gigante svedese. In base all'intesa, 16 versioni video di podcast realizzati da Spotify Studios e da The Ringer - società acquisita da Spotify nel 2020 - saranno disponibili su Netflix a partire dai primi mesi del 2026 negli Stati Uniti, con successiva estensione ad altri mercati.
"Questa partnership segna un nuovo capitolo per il mondo del podcasting", ha dichiarato in una nota Roman Wasenmuller, vicepresidente e responsabile globale dei podcast di Spotify. La piattaforma ha inoltre annunciato di voler "offrire opportunità simili" a un numero più ampio di podcaster in futuro.
"Vedo in questo passo una chiara mossa nella strategia di Spotify per accelerare la sua scommessa sui podcast video, che sono diventati un punto di crescente interesse", ha commentato Christoffer Jennel, analista della società di ricerca finanziaria Inderes, in un'intervista all'AFP. Spotify ha iniziato a offrire contenuti audio e video non musicali nel 2015 e da allora ha intensificato gli investimenti nel settore dei podcast, acquisendo nel 2019 la casa di produzione Gimlet Media.
In una dichiarazione, la società ha sottolineato che, sebbene il podcasting sia "nato come un medium incentrato sull'audio", oggi rappresenta "un panorama vivace e multiformato". Jennel ha aggiunto che "l'accordo può essere interpretato come un ulteriore passo nell'ambizione di Spotify di affermarsi come piattaforma mediatica a tutto tondo, al di là dell'audio".
