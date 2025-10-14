 Maria Grazia Chiuri è la nuova direttrice creativa di Fendi

ADV
AGI. - La stilista italiana Maria Grazia Chiuri, ex direttrice artistica delle collezioni donna di Dior, è stata nominata direttrice creativa delle collezioni donna, uomo e couture di Fendi. Lo ha annunciato la maison romana, di proprietà del gruppo Lvmh, in un comunicato.
ADV
La stilista 61enne succede a Silvia Venturini Fendi, erede dei fondatori del marchio, che supervisionava le linee Accessori e Uomo dal 1994 e assicurava l'interim delle collezioni Donna dalla partenza dello stilista inglese Kim Jones nell'ottobre 2024.
ADV
La sua prima collezione sarà presentata durante la Settimana della Moda Autunno/Inverno 2026-2027 di Milano il prossimo febbraio.
Condividi
ADV