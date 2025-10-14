Manovra da 18 miliardi: aliquota Irpef dal 35% al 33%, sostegno a famiglie e imprese

AGI - "La manovra, complessivamente, dispone interventi per circa 18 miliardi medi annui". Lo rende noto il Mef al termine del Cdm che ha approvato il Dpb. Anche la prossima legge di bilancio, sottolinea il Tesoro, proseguirà il percorso di riduzione della tassazione sui redditi da lavoro che il Governo sta portando avanti dall'inizio della legislatura. La manovra ridurrà la seconda aliquota IRPEF, che dall'attuale 35% passerà al 33% con uno stanziamento nel triennio pari a circa 9 miliardi euro.
Contesto e Obiettivi della Manovra
"La manovra di finanza pubblica interviene in un contesto in cui permangono forti elementi di incertezza, e l'impegno del Governo, in questo scenario, è proseguire da un lato nell'azione di sostegno del potere di acquisto delle famiglie, delle imprese e per il sociale, dall'altro assicurare la sostenibilità della finanza pubblica. Essa è coerente con il percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 e confermato nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025", ha affermato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al termine del Cdm.
Misure Future: Fisco e Pensioni
Nella prossima manovra economica, specifica il Mef al termine del Cdm, saranno definite anche le iniziative di pacificazione fiscale rivolte ai contribuenti e sulle pensioni in materia di aspettativa di vita.