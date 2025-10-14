Google investe 15 miliardi per un mega data center di IA

AGI - Google investirà 15 miliardi di dollari in capacità di data center IA nello Stato meridionale indiano dell'Andhra Pradesh nei prossimi cinque anni. Lo ha reso noto l'azienda. Il progetto sarà il più grande hub di intelligenza artificiale mai realizzato dal colosso tech al di fuori degli Stati Uniti, ha affermato Google.
"Si tratta del più grande sito che costruiremo al di fuori degli Stati Uniti", ha dichiarato ai giornalisti a Nuova Delhi il ceo di Google Cloud, Thomas Kurian. "E rappresenta - ha proseguito - un investimento di capitale di 15 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni".
"Questa infrastruttura conferma le ambizioni e i piani dell'India in materia di IA", ha dichiarato da parte sua il ministro indiano dell'Informazione, Ashwini Vaishnaw.
Negli ultimi mesi l'India ha attratto diversi importanti attori nel settore dell'IA, attratti dal mercato più grande al mondo in termini di popolazione. Secondo le ultime stime del settore, circa 900 milioni di indiani, su un totale di quasi 1,5 miliardi, utilizzano regolarmente Internet sia privatamente che professionalmente.
La scorsa settimana, la startup americana Anthropic ha annunciato l'imminente apertura di una sede in India, rivelando che il gigante asiatico era gia' il secondo maggiore utilizzatore del suo chatbot, Claude.
"L'India e' una scelta naturale grazie al suo enorme bacino di talenti tecnici e all'impegno del suo governo nel garantire che l'intelligenza artificiale apporti benefici a tutta la societa'", ha sottolineato all'epoca il ceo di Anthropic, Dario Amodei.
Anche uno dei principali concorrenti di Anthropic, OpenAI, ha espresso interesse per il mercato indiano e prevede di aprire una filiale entro la fine dell'anno. Perplexity ha siglato una partnership con l'operatore di telecomunicazioni indiano Airtel.
