Frode in criptovalute, arrestato l'Alibaba del Vietnam

AGI - Le autorità vietnamite hanno arrestato per frode l'imprenditore tecnologico Nguyen Hoa Binh, presidente del gruppo NextTech - soprannominato "l'Alibaba del Vietnam" - e noto per il suo ruolo da investitore nella versione locale del reality Shark Tank.
Secondo il media statale VnExpress, Binh avrebbe prelevato fondi dai portafogli crypto di circa 30.000 investitori, appropriandosi di una somma "particolarmente consistente" nell'ambito del progetto AntEx,una criptovaluta lanciata nel 2021 e poi crollata del 99% del suo valore. Gli investitori avrebbero complessivamente speso 4,4 milioni di dollari tra agosto e novembre 2021.
Le accuse a carico di Binh
Binh, che aveva annunciato un investimento di 2,5 milioni di dollari attraverso un fondo blockchain, figurava come "consulente strategico" sul sito del progetto. Secondo la polizia, lui e altri azionisti avrebbero ritirato denaro dal portafoglio digitale principale a fini personali. Binh ha dichiarato di voler "risarcire i danni e compensare gli investitori".
In totale, dieci persone sono state arrestate con accuse di appropriazione indebita e violazioni contabili. Il giornale statale 'Tui Tr' riferisce che quattro investitori avrebbero già denunciato perdite per circa 160.000 dollari.