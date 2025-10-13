Nobel per l'economia a Mokyr, Aghion e Howitt per gli studi sulla "crescita economica guidata dall'innovazione"

AGI - Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt hanno vinto il premio Nobel per l'economia 2025 per "aver spiegato la crescita economica guidata dall'innovazione". Il prestigioso riconoscimento, formalmente noto come Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, è l'ultimo premio assegnato quest'anno e vale 11 milioni di corone svedesi (1,2 milioni di dollari).
"I vincitori ci hanno insegnato che una crescita sostenibile non può essere data per scontata. La stagnazione economica, non la crescita, è stata la norma per gran parte della storia umana. Il loro lavoro dimostra che dobbiamo essere consapevoli e contrastare le minacce alla crescita continua", viene spiegato in una nota.
I premi per medicina, fisica, chimica, pace e letteratura sono stati annunciati la scorsa settimana. Istituiti per testamento dall'inventore della dinamite e imprenditore svedese Alfred Nobel, i premi vengono assegnati dal 1901, con alcune interruzioni dovute principalmente alle guerre mondiali. Il premio per l'economia è stato istituito molto piu' tardi, venendo assegnato per la prima volta nel 1969, quando fu vinto dal norvegese Ragnar Frisch e dall'olandese Jan Tinbergen per il loro lavoro sulla modellazione economica dinamica.
Anche il fratello di Tinbergen, Nikolaas, vinse un premio, portando a casa la categoria Medicina nel 1973. Sebbene pochi economisti siano nomi noti, tra i vincitori relativamente noti figurano l'ex presidente della Federal Reserve statunitense Ben Bernanke, Paul Krugman e Milton Friedman. Il premio per l'economia dello scorso anno è stato assegnato agli accademici statunitensi Simon Johnson, James Robinson e Daron Acemoglu per una ricerca che ha esplorato la relazione tra colonizzazione e creazione di istituzioni pubbliche, al fine di spiegare perché alcuni paesi siano rimasti impantanati nella povertà per decenni.
Negli ultimi due secoli, per la prima volta nella storia, il mondo ha visto una crescita economica sostenuta. Questo ha sollevato un gran numero di persone dalla povertà e ha gettato le basi della nostra prosperità. I vincitori di quest'anno per le scienze economiche, Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt, spiegano come l'innovazione fornisca l'impulso per ulteriori progressi". Così l'Accademia delle scienze di Svezia, spiega in una nota la decisione di assegnare il Nobel per l'economia 2025 a Joel Mokyr, di 79 anni, storico economico americano-israeliano docente di economia e storia alla Northwestern University; Philippe Aghion, 69enne economista francese professore al Collège de France, alla London School of Economics e alla Paris School of Economics; e Peter Howitt, canadese 79enne, professore di economia e scienze sociali alla Brown University in Rhode Island.
"Il lavoro dei vincitori dimostra che la crescita economica non può essere data per scontata. Dobbiamo sostenere i meccanismi che sono alla base della distruzione creativa, in modo da non ricadere nella stagnazione", afferma John Hassler, presidente del comitato per il premio in scienze economiche".
"La tecnologia avanza rapidamente e riguarda tutti noi, con nuovi prodotti e metodi di produzione che sostituiscono quelli vecchi in un ciclo senza fine. Questa è la base per una crescita economica sostenuta, che si traduce in un migliore tenore di vita, salute e qualità della vita per le persone in tutto il mondo. Tuttavia, non è sempre stato così - si legge sul sito dell'Accademia delle scienze di Svezia - al contrario, la stagnazione è stata la norma per la maggior parte della storia umana. Nonostante le scoperte importanti di tanto in tanto, che a volte hanno portato a migliori condizioni di vita e redditi più elevati, la crescita alla fine si è sempre stabilizzata".
Il contributo di Joel Mokyr: Storia e innovazione
Joel Mokyr, si sottolinea, "ha usato le fonti storiche come mezzo per scoprire le cause della crescita sostenuta che sta diventando la nuova normalità. Ha dimostrato che se le innovazioni devono succedersi l'una all'altra in un processo di autogenerazione, non solo abbiamo bisogno di sapere che qualcosa funziona, ma abbiamo anche bisogno di avere spiegazioni scientifiche sul perché. Quest'ultimo era spesso carente prima della rivoluzione industriale, il che ha reso difficile costruire su nuove scoperte e invenzioni. Ha anche sottolineato l'importanza che la società sia aperta a nuove idee e permetta il cambiamento".
Aghion e Howitt: il modello della 'distruzione creativa'
Anche Philippe Aghion e Peter Howitt hanno studiato i meccanismi alla base di una crescita sostenuta. "In un articolo del 1992 - spiega il Comitato dei Nobel - hanno costruito un modello matematico per quella che viene chiamata distruzione creativa: quando un prodotto nuovo e migliore entra nel mercato, le aziende che vendono i prodotti più vecchi ci rimettono a farlo. L'innovazione rappresenta qualcosa di nuovo ed è quindi creativa. Tuttavia, è anche distruttivo, poiché l'azienda la cui tecnologia diventa superata viene superata". E ancora: "In modi diversi, i vincitori mostrano come la distruzione creativa crei conflitti che devono essere gestiti in modo costruttivo. In caso contrario, l'innovazione sarà bloccata da aziende consolidate e gruppi di interesse che rischiano di essere messi in una posizione di svantaggio".