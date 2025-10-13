A Londra si apre il processo Dieselgate contro 5 costruttori di auto

AGI - Al via, a Londra, il processo straordinario contro cinque giganti dell'industria automobilistica, tra cui Renault e Peugeot-Citroen, ultimo episodio dello scandalo mondiale delle auto diesel truccate. La tedesca Mercedes, la giapponese Nissan e l'americana Ford sono le altre tre aziende coinvolte in questo procedimento che si svolgerà per tre mesi davanti all'Alta Corte e potrebbe portare a risarcimenti per miliardi di sterline. Tutte le società negano i fatti. I produttori automobilistici sono sospettati di aver manipolato i veicoli per superare i controlli antinquinamento, in particolare quelli relativi alle emissioni di ossidi di azoto (NOx).
Volkswagen, al quale viene spesso associato il nome Dieselgate, ha ammesso già nel 2015 di aver commercializzato in tutto il mondo oltre 11 milioni di veicoli dotati di un software in grado di rilevare le fasi di test per ridurre le emissioni. L'azienda ha già pagato un conto di oltre 30 miliardi di euro, la maggior parte dei quali negli Stati Uniti. Nel 2020 il costruttore tedesco è stato riconosciuto colpevole dall'Alta Corte di Londra per aver installato un "software truccato". La Volkswagen, senza riconoscere la propria responsabilità, ha posto fine al procedimento pagando 193 milioni di sterline (222 milioni di euro).
L'esito del processo - che durerà fino alla fine dell'anno e le cui conclusioni saranno presentate a marzo mentre la sentenza è prevista per la prossima estate - potrebbe costituire un precedente giurisprudenziale e applicarsi ad altri costruttori oggetto di denunce, come Volkswagen-Porsche, Vauxhall-Opel, Jaguar Land Rover, BMW, FCA-Suzuki, Volvo, Hyundai-Kia, Toyota e Mazda. In totale, sono 1,6 milioni i automobilisti a chiedere un risarcimento.