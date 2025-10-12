Addio a Cesare Paciotti, il designer dello stiletto rock
Lo stilista marchigiano aveva creato un brand simbolo della moda e del Made in Italy nel settore delle calzature
AGI - È morto all'età di 67 anni Cesare Paciotti l'imprenditore di Civitanova Marche, fondatore del marchio di scarpe che porta il suo nome. Ne dà notizia l'edizione online de 'Il Resto del Carlino'. Paciotti è deceduto nella sua abitazione di Civitanova Alta, colto da un malore improvviso.
Lo stilista aveva creato un brand simbolo della moda e del Made in Italy, divenuto famoso in tutto il mondo per la scarpa caratterizzata dal tacco a forma di pugnale.