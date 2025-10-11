S&P conferma il rating BBB+ e l'outlook dell'Italia

AGI - L'agenzia S&P ha confermato il rating BBB+ per l'Italia con outlook stabile, in linea con il giudizio sui conti pubblici che aveva già espresso lo scorso aprile. Prosegue dunque la fase di valutazioni incoraggianti sull'andamento delle finanze, che ha portato negli ultimi anni ad una discesa dello spread tra Btp italiani e Bund tedeschi, che si è attestato attorno agli 80 punti da alcuni mesi.
Dopo che ad aprile scorso S&P aveva alzato il giudizio sull'Italia, individuando "il miglioramento delle riserve economiche, esterne e monetarie in un contesto di crescenti venti contrari a livello globale" e i "progressi graduali compiuti nella stabilizzazione delle finanze pubbliche", anche altre agenzie di rating si sono mosse nella stessa direzione.
Le valutazioni di Fitch e Moody's
Lo scorso settembre Fitch ha alzato il rating dell'Italia a BBB+ con outlook stabile in riconoscimento della "continua e graduale riduzione del deficit". Mentre a maggio Moody's ha confermato il rating Baa3 alzando l'outlook da stabile a positivo. Ora proprio Moody's è attesa al prossimo aggiornamento, in calendario il 21 novembre.