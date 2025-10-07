Quali sono le migliori aziende in Italia dove lavorare

AGI - Lavazza, Sorgenia e Granarolo queste sono le aziende dove gli italiani preferiscono lavorare. A svelare il podio è la piattaforma tedesca Statista che per Corriere ha stilato la classifica delle Italy’s Best Employers 2026. Nella top ten della soddisfazione dei lavoratori anche l'Istituto Nazionale dei Tumori, EssilorLuxottica, Bialetti e Fratelli Carli.
L’indagine si basa su opinioni raccolte in forma anonima e spontanea da chi lavora all’interno delle aziende, con oltre 300mila risposte da parte di lettori e lavoratori. Le informazioni vengono elaborate per individuare il grado di soddisfazione dei dipendenti e offrire un quadro realistico del clima aziendale in diversi contesti: uffici, centri di ricerca, stabilimenti di produzione. Il questionario di quest’anno ha incluso domande su carichi di lavoro, tempi di riposo, strumenti a disposizione, rapporti con i superiori e livelli di retribuzione, con un focus sul lavoro femminile e le opportunità di carriera per le donne.
Tra i settori più rappresentati tra le 450 imprese analizzate (tutte con più di 250 dipendenti) figurano le vendite al dettaglio e all’ingrosso con l’8% del totale, alimentari e bevande con il 7,5%, e istruzione e ricerca con il 7,3%. L’indagine mostra come le aziende italiane, dalle storiche imprese di famiglia ai grandi gruppi quotati in Borsa o controllati da fondi di investimento, si stiano distinguendo per l’attenzione al benessere dei propri lavoratori e per la capacità di mantenere un buon clima interno.